В России предложили возмещать гражданам расходы на тесты на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Общественники предложили возмещать гражданам затраты на платный тест на коронавирус. Эти расходы мог бы взять на себя Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Соответствующее письмо направили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой, пишут «Известия».

В регионах родственники заболевших коронавирусом жалуются на необходимость делать платные тесты из-за больших очередей и длительного ожидания в государственных медучреждениях.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, на реализацию инициативы может понадобиться около 10 млрд рублей. Для бюджета такая сумма является посильной, отмечает издание.

Ранее в Татарстане рассказали о вводящем в заблуждение медицинском центре, который вместо ПЦР-тестов на COVID-19 проводит экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.