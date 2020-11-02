В России предложили возмещать гражданам расходы на тесты на коронавирус
Общественники предложили возмещать гражданам затраты на платный тест на коронавирус. Эти расходы мог бы взять на себя Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Соответствующее письмо направили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой, пишут «Известия».
В регионах родственники заболевших коронавирусом жалуются на необходимость делать платные тесты из-за больших очередей и длительного ожидания в государственных медучреждениях.
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, на реализацию инициативы может понадобиться около 10 млрд рублей. Для бюджета такая сумма является посильной, отмечает издание.
Ранее в Татарстане рассказали о вводящем в заблуждение медицинском центре, который вместо ПЦР-тестов на COVID-19 проводит экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым