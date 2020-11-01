Знаток Михаил Скипский появился в передаче «Что? Где? Когда?» на Первом канале после скандала со школьницами

Телезнаток Михаил Скипский появился сегодня в передаче «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Этим летом несколько девушек обвинили его в домогательствах, когда они были школьницами.

Сегодня на Первом канале транслируется финальная игра осенней серии «Что? Где? Когда?». Против телезрителей выступает команда Балаша Касумова, в которой играет Скипский.

скриншот 1tv.ru

Напомним, этим летом СМИ опубликовали расследование о домогательствах тренеров по отношению к школьникам в среде «Что? Где? Когда?»: несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Скрипского. В поле зрения журналистов также попал казанский тренер по этой игре Айрат Мухарлямов. Они вспомнили, что именно Скипский после публикации в казанском издании статьи о домогательствах в 2019 году призывал защитить Мухарлямова.

