В соцсетях стартовало обсуждение концепции парка «Прибрежный» на берегу Камы в Челнах

Команда архитекторов набережночелнинского парка «Прибрежный» на берегу реки Камы запустила сбор предложений по благоустройству парка в социальных сетях. Через гугл-форму или в комментариях они предложили пользователям соцсетей написать пожелания по будущему благоустройству, а также рассказать связанные с парком истории.

Отметим, ранее в августе уже дважды проходило общественное обсуждение концепции благоустройства парка в оффлайне.

Сейчас парк «Прибрежный» фактически представляет собой просто лес. Он появился раньше строительства самих Набережных Челнов: строительство города началось в 1972-м, а лес был высажен в 50-х годах прошлого века для укрепления берега Камы. Площадь леса превышает 430 га.

