В Казани Следком просит ареста беглого полковника полиции Ершова — видео

В Советский райсуд Казани для избрания меры пресечения доставлен экс-начальник ОП «Сафиуллина» Алексей Ершов. Следком по РТ просил заключить его под стражу, передает с места журналист «Реального времени».



8 октября силовики задержали заместителя Ершова, а самого полковника найти не смогли. 12 октября он был объявлен в федеральный розыск, а сегодня задержан на даче в Царицыно.

Ершова подозревают в серии коррупционных преступлений, включая взятки и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Сегодня в МВД Татарстана сообщили о принятом решении — уволить Ершова из органов внутренних дел.