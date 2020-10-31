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В Казани Следком просит ареста беглого полковника полиции Ершова — видео

16:24, 31.10.2020
В Казани Следком просит ареста беглого полковника полиции Ершова — видео

В Советский райсуд Казани для избрания меры пресечения доставлен экс-начальник ОП «Сафиуллина» Алексей Ершов. Следком по РТ просил заключить его под стражу, передает с места журналист «Реального времени».

8 октября силовики задержали заместителя Ершова, а самого полковника найти не смогли. 12 октября он был объявлен в федеральный розыск, а сегодня задержан на даче в Царицыно.

Ершова подозревают в серии коррупционных преступлений, включая взятки и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Сегодня в МВД Татарстана сообщили о принятом решении — уволить Ершова из органов внутренних дел.

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