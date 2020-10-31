В Татарстане в 2,3 раза возросла доля тяжелых форм заболевания коронавирусом

В Татарстане в 2,3 раза возросла доля тяжелых форм заболевания коронавирусом. Об этом на субботнем совещании в доме правительства рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

При этом на 6% уменьшилась доля бессимптомных форм болезни. Доля заразившихся детей по-прежнему составляет менее 3%.

В республике с 1 сентября выявлено 40 случаев заболевания Covid-19 среди школьников и 121 случай среди педагогов. Патяшина отметила, что все случаи являются единичными и не распространились в коллективах.



Рост заболевших отмечен среди служащих (на 38%), неработающих (на 12%). При этом заражения в трудовых коллективах фиксируются чаще, чем заражения внутри семьи.

Ранее сообщалось, что в октябре заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 52%.

