В октябре заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 52%

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане в октябре выросла в сравнении с предыдущим месяцев на 52%, или на 372 случая. Об этом на субботнем совещании рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Особенно интенсивно заболеваемость начала расти в середине октября, когда максимальное количество заразившихся в сутки выросло до 55 человек. Существенно выросла заболеваемость в восьми районах республики: Верхний Услон, Нижнекамский, Камско-Устьинский, Аксубаевский, Альметьевский, Нурлатский районы, а также Набережные Челны и Казань.

«Последние шесть дней мы видим некоторую стабилизацию заболеваемости Covid-19, но ситуация остается напряженной, так как сезон простудных заболеваний только начался», — сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая коронавируса, из них один завозной, 42 — контактные.

