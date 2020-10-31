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В октябре заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 52%

12:44, 31.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В октябре заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 52%
Фото: realnoevremya.ru

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане в октябре выросла в сравнении с предыдущим месяцев на 52%, или на 372 случая. Об этом на субботнем совещании рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Особенно интенсивно заболеваемость начала расти в середине октября, когда максимальное количество заразившихся в сутки выросло до 55 человек. Существенно выросла заболеваемость в восьми районах республики: Верхний Услон, Нижнекамский, Камско-Устьинский, Аксубаевский, Альметьевский, Нурлатский районы, а также Набережные Челны и Казань.

«Последние шесть дней мы видим некоторую стабилизацию заболеваемости Covid-19, но ситуация остается напряженной, так как сезон простудных заболеваний только начался», — сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая коронавируса, из них один завозной, 42 — контактные.

Общество Татарстан
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