Разные вакцины от COVID-19 дает врачам «возможность маневра» — Роспотребнадзор

Несколько отечественных вакцин от коронавируса предоставляют «возможности маневра» как врачам, так и населению, считает глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

Наличие разных вакцин дает выбор использовать самый подходящий препарат.

«У нас есть выбор, есть выбор у врачей, есть выбор у нас как у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе. У кого-то есть аллергия, у кого-то есть сопутствующие заболевания, есть люди старшего возраста, которым нужно щадящим методом привиться. Есть люди молодые, активные, которым нужно привиться быстрее», — сказала она в интервью программе Сергею Брилеву.

Ранее первые добровольцы старше 60 лет получили вакцину «Спутник V».

