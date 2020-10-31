Муфтий Татарстана выразил соболезнования после землетрясения в Турции
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования семьям, родные которых погибли или пострадали после разрушительного землетрясения в Турции.
«Мусульмане Татарстана разделяют эту скорбь и боль утраты и желают им мужества и стойкости. Пусть Всевышний Аллах смилуется над всеми погибшими и одарит их Своей милостью и прощением, дарует их близким сил и терпения выдержать это суровое испытание. Сочувствую также всем пострадавшим в этой трагедии и желаю им скорейшего выздоровления», — передает соболезнования пресс-служба ДУМ Татарстана.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов направил президенту Турции соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении.
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