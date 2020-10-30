В Казанском поселке из-за прорыва водопровода размывает дорогу — видео
Каждый год в казанском поселке Северный жители сталкиваются с прорывами водопровода. Дорогу размывает, а в холода образуется гололед, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Местные жители жалуются, что «Водоканал» не спешит ремонтировать трубы. Якобы поврежденные части находятся не на балансе компании.
В «Водоканале» объяснили, что специалистам действительно запрещено чинить поврежденные трубы. Прорыв, возникший в этот раз, относится уже к имуществу собственника дома.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым