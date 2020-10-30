В Казанском поселке из-за прорыва водопровода размывает дорогу — видео

Фото: скриншот

Каждый год в казанском поселке Северный жители сталкиваются с прорывами водопровода. Дорогу размывает, а в холода образуется гололед, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Местные жители жалуются, что «Водоканал» не спешит ремонтировать трубы. Якобы поврежденные части находятся не на балансе компании.

В «Водоканале» объяснили, что специалистам действительно запрещено чинить поврежденные трубы. Прорыв, возникший в этот раз, относится уже к имуществу собственника дома.