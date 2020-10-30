Поминовение жертв политических репрессий и юбилей института механизации: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 октября

В пятницу в России вспоминают жертв политических репрессий. Похоже, что особенно серьезно к этому дню подошли в Бугульме. Глава района Линар Закиров не только лично пришел с утра возложить цветы у памятника, но и выложил в Instagram видео этой церемонии.

Свой памятник жертвам политических репрессий открыли и в Высокогорском районе. Снимки монумента выложил глава района Рустам Калимуллин.

А вот глава Актанышского района Энгель Фаттахов отошел сегодня от своей традиции созерцательных фото и видео. Он побывал в Казани на праздновании юбилея одного из подразделений Казанского аграрного университета — Института механизации и технического сервиса. На мероприятии присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Елабуге сегодня прошло заселение дома на улице Автомобилистов. Глава района Рустем Нуриев пообещал, что до конца года будет сдан еще один соципотечный дом.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин показал, как идет работа по проектированию нового моста в районе деревни Соколки. Он выложил фотографии с обсуждения трассировки, которое проходило прямо на месте.

