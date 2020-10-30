Легкомоторный самолет из Татарстана вынужденно сел в Самарской области

В Самарской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет CRJ 172 Cessna, вылетевший из Бугульмы. Приволжская транспортная прокуратура проверит обстоятельства случившегося.

На борту самолета были инструктор и курсант Петербургского университета гражданской авиации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В июне легкомоторный самолет в Татарстане был вынужден сесть на дорогу. У него отказал двигатель.