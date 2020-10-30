Новичок «Ак Барс-Динамо» Утебалиев: «Жду от сезона максимальных результатов»

Новичок «Ак Барс-Динамо» Максим Утебалиев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в чемпионате России по хоккею с мячом. По его словам, команда должна настраиваться на победу в каждой игре, независимо от задач, поставленных руководством клуба.

«Сейчас мы готовимся в усердном режиме. Жду от сезона максимальных результатов. Какую задачу поставит нам руководство — будем идти к этой цели. Я приложу для этого все усилия, сделаю все, что от меня потребуется. В любом случае в каждом матче нужно настраиваться только на победу! Настрой всегда должен быть боевой. Я считаю, что по-другому в спорте не может быть», — приводит слова Утебалиева пресс-служба казанского клуба.

Максим Утебалиев (слева). Фото: vk.com/akbarsdynamo

О переходе Утебалиева в «Ак Барс-Динамо» официально было объявлено в четверг. Ранее казахстанский хоккеист выступал за «Уральский трубник».

Подробнее о перспективах казанской команды в новом сезоне чемпионата России по хоккею с мячом можно почитать в материале «Реального времени».