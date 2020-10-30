Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Инстаграм» звезд Татарстана: переносы концертов и премьера Грея с Булатом Bravo

18:10, 30.10.2020 3
«Инстаграм» звезд Татарстана: переносы концертов и премьера Грея с Булатом Bravo
Фото: instagram.com

Кому до песен, а кому нет

Одной из наиболее нашумевших новостей последней семидневки стало сообщение певца Салавата Фатхетдинова о том, что он заболел. «Дуслар, минем хэллэр жырларлык тугел» («Друзья, мне сейчас не до песен»), — написал он, при этом даже не закончив сообщение. Чем болеет артист — достоверно неизвестно, хотя, по сообщениям представителей певца, обошлось без госпитализации.

Однако в целом на татарской эстраде вопреки холодам и болезням кипит жизнь. Например, сейчас каждый день концерты дает певец Фирдус Тямаев — в его гастрольном графике расписан буквально каждый день.

А вот Ильсия Бадретдинова, наоборот, сегодня объявила о переносе ноябрьских концертов на январь, сославшись на требования Роспотребнадзора — об этом сообщила ее концертный директор Гузель Карамиева. Заметим, что новые ограничения не накладывают непосредственного запрета на концерты (если они проводятся с соблюдением дистанции и масочного режима), но закончиться развлекательное мероприятие должно не позже 23.00. Впрочем, на концерт в Альметьевске билеты все еще продают.

Оперная дива Аида Гарифуллина пока только делится воспоминаниями о прошлых концертах, но, судя по «Инстаграму», уже на следующей неделе она будет участвовать в открытии оперного сезона в театре «Ла Скала» в Милане.

Эльмира Калимуллина сейчас не ведет активную концертную деятельность, однако буквально накануне она вживую выступила на сцене театра им. Камала в одном из наиболее знаменитых спектаклей этого театра — романтической истории «Көтәм сине» («В ожидании»). Калимуллина исполнила одноименную песню — центральную музыкальную тему спектакля.

Певец Данир Сабиров также не выступает с концертами — поэтому сегодня позвал своих подписчиков смотреть нарезку выступлений прошлого сезона на YouTube.

Довольно милую историю рассказала в своем инстаграм-аккаунте певица Гузель Уразова — на одном из недавних концертов у нее объявился неожиданный поклонник, тракторист Альберт, который посвятил ей песню — и получил возможность исполнить эту композицию на сцене. Однако самое интересное в этом видео — удивление Уразовой текстом песни.

Башкирские премьеры: Грей и Тухватуллин

Башкирский и татарский певец Элвин Грей на этой неделе с помпой анонсировал новый клип на песню «По городам» — несколько дней он вел обратный отсчет до премьеры. Клип записан при участии татарского продюсера Айнура Шарапова (Aynur Booore), но куда интереснее другой участник видео — один из наиболее знаменитых (421 тыс. подписчиков в «Инстаграме» и 1,3 млн в «ТикТоке») татарстанских комиков Булат Bravo.

Видео записано в эстетике музыкальных клипов 90-х. За сутки с небольшим клип посмотрели около 100 тыс. раз, видео набрало 4,8 тыс. лайков. Комментарии под ним в основном положительные, хотя нашлись и те, кто раскритиковал песню за постановку танцев и общую «дешевизну».

Также несколько дней назад новый трек — «Чувства на последнем этаже» — выложил заслуженный артист Татарстана и Башкирии Ришат Тухватуллин. За эти дни видеоанонс песни в «Инстаграме» посмотрели около 46 тыс. раз.

Александр Артемьев
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:36
    Мдаа, город еще тот для артистов
    Ответить
  • Анонимно 18:36
    Эльмира прекрасна!
    Ответить
  • Анонимно 18:57
    Не причисляю себя к поклонникам Элвина Грея. Это второй его клип, который я посмотрел в жизни, наверное. Но еще одна самоизоляция и он обгонит Сергея Жукова из "Руки вверх" по комплекции. Дальше что? Oppan Gangnam Style или Ким Чен Ын.
    Прелюбопытное зрелище.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем