«Инстаграм» звезд Татарстана: переносы концертов и премьера Грея с Булатом Bravo

Кому до песен, а кому нет

Одной из наиболее нашумевших новостей последней семидневки стало сообщение певца Салавата Фатхетдинова о том, что он заболел. «Дуслар, минем хэллэр жырларлык тугел» («Друзья, мне сейчас не до песен»), — написал он, при этом даже не закончив сообщение. Чем болеет артист — достоверно неизвестно, хотя, по сообщениям представителей певца, обошлось без госпитализации.

Однако в целом на татарской эстраде вопреки холодам и болезням кипит жизнь. Например, сейчас каждый день концерты дает певец Фирдус Тямаев — в его гастрольном графике расписан буквально каждый день.

А вот Ильсия Бадретдинова, наоборот, сегодня объявила о переносе ноябрьских концертов на январь, сославшись на требования Роспотребнадзора — об этом сообщила ее концертный директор Гузель Карамиева. Заметим, что новые ограничения не накладывают непосредственного запрета на концерты (если они проводятся с соблюдением дистанции и масочного режима), но закончиться развлекательное мероприятие должно не позже 23.00. Впрочем, на концерт в Альметьевске билеты все еще продают.

Оперная дива Аида Гарифуллина пока только делится воспоминаниями о прошлых концертах, но, судя по «Инстаграму», уже на следующей неделе она будет участвовать в открытии оперного сезона в театре «Ла Скала» в Милане.

Эльмира Калимуллина сейчас не ведет активную концертную деятельность, однако буквально накануне она вживую выступила на сцене театра им. Камала в одном из наиболее знаменитых спектаклей этого театра — романтической истории «Көтәм сине» («В ожидании»). Калимуллина исполнила одноименную песню — центральную музыкальную тему спектакля.

Певец Данир Сабиров также не выступает с концертами — поэтому сегодня позвал своих подписчиков смотреть нарезку выступлений прошлого сезона на YouTube.

Довольно милую историю рассказала в своем инстаграм-аккаунте певица Гузель Уразова — на одном из недавних концертов у нее объявился неожиданный поклонник, тракторист Альберт, который посвятил ей песню — и получил возможность исполнить эту композицию на сцене. Однако самое интересное в этом видео — удивление Уразовой текстом песни.

Башкирские премьеры: Грей и Тухватуллин

Башкирский и татарский певец Элвин Грей на этой неделе с помпой анонсировал новый клип на песню «По городам» — несколько дней он вел обратный отсчет до премьеры. Клип записан при участии татарского продюсера Айнура Шарапова (Aynur Booore), но куда интереснее другой участник видео — один из наиболее знаменитых (421 тыс. подписчиков в «Инстаграме» и 1,3 млн в «ТикТоке») татарстанских комиков Булат Bravo.

Видео записано в эстетике музыкальных клипов 90-х. За сутки с небольшим клип посмотрели около 100 тыс. раз, видео набрало 4,8 тыс. лайков. Комментарии под ним в основном положительные, хотя нашлись и те, кто раскритиковал песню за постановку танцев и общую «дешевизну».

Также несколько дней назад новый трек — «Чувства на последнем этаже» — выложил заслуженный артист Татарстана и Башкирии Ришат Тухватуллин. За эти дни видеоанонс песни в «Инстаграме» посмотрели около 46 тыс. раз.

Александр Артемьев