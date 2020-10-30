Дело о попытке теракта в Кукморе передадут в центральный аппарат Следкома

Уголовное дело о покушении на террористический акт и о посягательстве на жизнь сотрудников органов 16-летним подростком в Кукморе передадут в производство центрального аппарата Следственного комитета. Это необходимо для полного и объективного расследования. Такое поручение дал председатель ведомства.



Глава Следкома дал указания установить все обстоятельства произошедшего, в том числе и причины, которые могли спровоцировать подростка на совершение особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Следком РФ.

Фото: МВД по РТ

Напомним, полицию Кукмора перевели в режим особого положения, чтобы пресечь захват объектов органов внутренних дел и внутренних войск.