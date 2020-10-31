Заха Хадид: от подъемника в Инсбруке и Центра водных видов спорта в Лондоне до особняка в Барвихе

Фото: Wikimedia Commons

31 октября исполняется 70 лет со дня рождения Захи Хадид. Известнейшая архитектор умерла в 2016 году в возрасте 65 лет. В 2004 году она стала первой женщиной, награжденной престижной Притцкеровской премией, присуждаемой за достижения в области архитектуры. Стиль, в котором работала Заха Хадид, — деконструктивизм, сформировавшийся в нынешнем виде в 80-е годы. В списке работ — общепризнанные шедевры по всему миру. «Реальное время» вспоминает самые знаковые проекты архитектора.

Центр современного искусства в Цинциннати

По признанию самой Захи Хадид, всплеск интереса к ее творчеству начался со здания Музея современного искусства Гуггенхейма в испанском Бильбао, спроектированного Фрэнком Гери и открытого в 1997 году. Непосредственно из проектов Захи Хадид одним из первых известных стало новое здание Центра современного искусства в американском городе Цинциннати. Строительство начали в 2001 году, завершили — в 2003 году.

Стоимость проекта семиэтажного здания относительно невелика — 34 миллиона долларов (в списке работ архитектора есть и гораздо более дорогие проекты). В 2004 и 2005 годах здание получило две значимые премии.

Wikimedia Commons

Инсбрук: трамплин и подъемник

Сразу несколько значимых работ Захи Хадид расположены в столице австрийских Альп и региона Тироль — Инсбруке. В 2002 году Заха Хадид спроектировала тут новый лыжный трамплин Бергизель. Компания Zaha Hadid Architects выиграла конкурс в 1999 году, возведение началось в 2001 году. Постройка является частью олимпийской арены — его открыли в 2002 году, за эту работу Заха Хадид получила австрийскую государственную архитектурную премию.

Еще один — возможно, даже более известный проект Захи Хадид в Инсбруке — станции фуникулера «Хунгербургбан». Подъемник связывает сам Инсбрук и район Хунгербург. Помимо нижней станции «Конгресс», есть еще станция «Альпийский зоопарк» и, собственно, конечная — «Хунгербург». Оттуда с помощью канатной дороги можно подняться к горе Нордкетте.

Станция «Хунгербург», flickr.com

Центр водных видов спорта в Лондоне

Пожалуй, одно из самых знаковых зданий, спроектированных Захой Хадид, — Центр водных видов спорта в Лондоне. Она разработала его в 2004 году, за что и получила Притцкеровскую премию. Произошло это еще до того, как стало известно, что Лондон примет Олимпийские игры 2012 года. Здание являлось одной из главных арен Олимпиады.

Во время Олимпийских игр вместимость центра составляла 17,5 тысячи зрителей — затем ее снизили до 2,5 тысячи. Стоимость постройки составила около 270 миллионов фунтов стерлингов. Форма здания должна напоминать движение воды.

Wikimedia Commons

Центр Гейдара Алиева в Баку

Популярность Захи Хадид проникла и на территорию постсоветского пространства. Одним из первых объектов на территории бывшего СССР стал Центр Гейдара Алиева в столице Азербайджана, Баку. По данным СМИ, стоимость строительства составила около 250 миллионов долларов.

Разработала здание Заха Хадид в 2007 году, открытие состоялось в 2012 году. У здания практически нет прямых линий, как и во многих проектах архитектора, в основе — волнообразные фигуры, которые должны символизировать различные абстрактные категории — такие как бесконечность, слияние прошлого с будущим. В 2014 году здание получило премию Design of the Year как лучшее в мире.

Московские проекты

В 2015 и 2018 годах здания, спроектированные Захой Хадид, появились и в российской столице. Еще в 2008 году было спроектировано здание бизнес-центра Dominion Tower в Москве, на Шарикоподшипниковской улице. Кризис, правда, растянул строительство — оно было завершено лишь в 2015 году. Стоимость его оценивается в 2,3 млрд рублей. В здании семь этажей, оно должно выглядеть так, будто «раздвигает свои границы», символизируя тектонические плиты.

А уже после смерти Захи Хадид, в 2018 году, завершилось строительство частной резиденции Capital Hill в подмосковной Барвихе. Считается, что строительство здания велось в качестве свадебного подарка миллиардера Владислава Доронина (владельца девелоперской компании Capital Group) своей невесте Наоми Кэмпбелл. Однако они расстались, и в ноябре 2019 года стало известно, что дом выставлен на продажу — то ли за 6,4 млрд рублей, то ли за 150 млн долларов.

Максим Матвеев