Жители Казани предпочитают на Хеллоуин наряды волшебников

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань вошла в десятку городов, жители которых активно проявляют интерес к тематическим нарядам на Хеллоуин. По данным аналитиков AliExpress, в преддверии праздника спрос на костюмы в России вырос на 22%.

Самыми популярными образами на хеллоуин-вечеринку у казанцев стали принцесса Эльза из мультфильма «Холодное сердце», Малефисента и Гарри Поттер. Отразился на празднике и коронавирус — в дополнение к наряду жители Казани покупали неоновую защитную маску.

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди покупок казанцев также готические украшения, товары для макияжа и даже ростовые куклы медведей.

В топ-10 городов, где жители активно готовились в этом месяце к Хеллоуину, оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург. В десятку также вошли Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Владивосток.

Ранее аналитики «AliExpress Россия» выяснили, что этой осенью жители Казани стали чаще приобретать спортивные вещи в свой гардероб.

