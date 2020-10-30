«Ак Барс» сыграет в Казани против «Сибири» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани против новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Казанская команда постарается продлить свою победную серию до трех игр. До сегодняшнего матча казанцы обыграли в гостях «Барыс» (3:1) и справились дома с «Нефтехимиком» (3:2). Благодаря этому «Ак Барс» возглавляет Восточную конференцию, набрав 32 очка.

«Сибирь» приехала в Казань с трехматчевой серией побед. В последней встрече сибиряки обыграли в гостях «Металлург» (0:3), а их вратарь Харри Сятери впервые в сезоне оформил шатаут. Серьезно прибавил в последних матчах экс-нападающий «Ак Барса» Олег Ли, который набрал 6 (4+2) очков в пяти последних играх команды.

День матча! Сегодня играем с «Сибирью»

«Татнефть Арена», Казань

Начинаем в 19:00

Билеты https://t.co/mufuToU1xd

Матч показывают КХЛ ТВ, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/x9QztS2AzA — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 30, 2020

Напомним, в середине октября «Ак Барс» обыграл в Новосибирске «Сибирь» (3:1). Героем той игры стал Кирилл Петров, оформивший дубль.

Встреча в Казани состоится сегодня в «Татнефть Арене». Начало матча — в 19.00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «КХЛ ТВ», ТНВ и «ТНВ-Планета».