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Экс-игрок «Салавата» Майоров заключил пробный контракт со «Спартаком»

13:55, 29.10.2020
Экс-игрок «Салавата» Майоров заключил пробный контракт со «Спартаком»
Фото: vk.com/hcsalavat

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров заключил пробный контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Согласно регламенту, игрок с пробным контрактом может принять участие в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ, после чего клуб должен определиться с правами хоккеиста.

Майоров ранее выступал за «Салават Юлаев», но с лета нынешнего года оставался без команды.

В составе уфимского клуба хоккеист провел пять сезонов и успел сыграть в свыше 200 матчах.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» выиграл в Уфе у хабаровского «Амура» (4:1).

СпортХоккей
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