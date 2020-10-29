Экс-игрок «Салавата» Майоров заключил пробный контракт со «Спартаком»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров заключил пробный контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Согласно регламенту, игрок с пробным контрактом может принять участие в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ, после чего клуб должен определиться с правами хоккеиста.

«Спартак» заключил пробный контракт с Максимом Майоровым. В КХЛ 31-летний нападающий выступал в составе «Атланта», московского «Динамо», а последние пять сезонов провёл в «Салавате Юлаеве». В общей сложности на его счету в Лиге 356 матчей и 124 (62+62) очка. pic.twitter.com/YwBIbHJS3O — Spartak Moscow (@spartak_hc) October 29, 2020

Майоров ранее выступал за «Салават Юлаев», но с лета нынешнего года оставался без команды.

В составе уфимского клуба хоккеист провел пять сезонов и успел сыграть в свыше 200 матчах.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» выиграл в Уфе у хабаровского «Амура» (4:1).