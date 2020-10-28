«Салават Юлаев» обыграл дома «Амур» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл дома хабаровский «Амур» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе уфимского клуба по голу забросили Илья Баранов, Тему Хартикайнен, Данил Башкиров и Вячеслав Солодухин. Единственную шайбу «Амура» в свой актив записал Кирилл Рассказов.

Отметим, что в этой встрече был побит рекорд КХЛ по скорострельности. Команды забросили пять шайб за 3 минуты 30 секунд второго периода игры. Прежний рекорд принадлежал матчу «Ак Барс» — «Сибирь» (3:32) в сезоне 2008/09.

.@hcsalavat и @hcamur установили новый рекорд скорострельности — 5 шайб за 3:30



Предыдущий рекорд принадлежал матчу Ак Барс — Сибирь в первом сезоне КХЛ — 3:32#KHLStats — KHL Media (@khlmediateam) October 28, 2020

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

Голы:

1:0 — 35:50, Баранов (Коробов, Пименов);

2:0 — 36:25, Хартикайнен (Гранлунд, Панин);

3:0 — 37:01, Башкиров (Кадейкин, Сошников);

4:0 — 38:27, Солодухин (Жарков, Пименов);

4:1 — 39:20, Рассказов (Йордан, Васильев, бол.).