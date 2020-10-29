Власти Татарстана отказались от пониженных ставок при переходе с ЕНВД на другие налоговые режимы

В Татарстане не будет действовать переходный период для предпринимателей, которые меняют ЕНВД на другие спецрежимы налогообложения. Это поставит их в более выгодные условия с теми, кто уже работает по упрощенной системе.

Такое объяснение дал сегодня на заседании Госсовета РТ замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин. Чиновник рассказал, что сейчас в республике около 50 тысяч предпринимателей платят ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Каждый десятый из них уже принял решение о смене режима налогообложения.

Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

«80% из тех, кто принял решение, приняли решение о переходе на упрощенную систему налогообложения», — передает корреспондент «Реального времени».

Ранее Торгово-промышленная палата Татарстана предложила правительству республики ввести с 2021 года трехлетний переходный период с пониженными налоговыми ставками для предпринимателей, переходящих с ЕНВД на другие специальные режимы налогообложения.

Напомним, с начала 2021 года в России отменяется система налогообложения в виде ЕНВД.