В Татарстане организатора подпольного казино оштрафовали на 800 тысяч рублей

В Зеленодольске организатора подпольного казино оштрафовали на 800 тыс. рублей.

Установлено, что игорное заведение располагалось на первом этаже жилого дома города. Под видом легальной деятельности по продаже ценных бумаг там фактически функционировали игровые аппараты. В итоге работа казино была прекращена, а оборудование — изъято.

Против фактических организаторов возбуждено уголовное дело, а также наложен штраф, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение 32-летнему жителю Казани в организации игорного бизнеса. Как сообщают силовики, мужчина открыл игорный салон в торговом павильоне.