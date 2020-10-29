В Татарстане загорелась бытовка в ангаре с 500 тоннами аммиачной селитры

Фото: МЧС по РТ

Сегодня около 4 утра в Высокогорском районе загорелась бытовка в ангаре с аммиачной селитрой. Об этом рассказали в МЧС по Татарстану.

Пожар произошел в Красносельском сельском поселении на улице Леонова. Загорелся металлический ангар размером 50 на 100 метров, в котором находится 500 тонн аммиачной селитры.

После разведки установлено, что горит бытовка размером 5 на 3 метра в секции по производству брусчатки. К половине пятого пожарные ликвидировали открытое горение, к 5 утра приступили к ликвидации последствий пожара.

В результате происшествия никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.



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