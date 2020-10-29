Прифтис о поражении от «Ховентута»: «Мы были недостаточно эффективны в нападении»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от испанского «Ховентута» (91:93) в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу. Греческий специалист назвал ряд причин, из-за чего его команда не смогла одолеть соперника.

«У нас был шанс, но «Ховентут» — отличная команда. Это такой матч, когда все зависит от одного броска. Сделаешь ты его или нет. Мы не сделали.

Нам нужно извлечь уроки, добавлять в концентрации, в коммуникации внутри команды. Мы не забили несколько важных дальних бросков, однако были хороши в передачах. У нас было меньше потерь, но мы были недостаточно эффективны в нападении», — передает слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».

Павел Сергеев. Фото: unics.ru

Также тренер казанцев сообщил, что Павел Сергеев получил травму и пропустит как минимум две предстоящие встречи казанского клуба.

Подробнее о поражении УНИКСа в Казани в матче Кубка Европы и полное интервью Прифтиса после игры — в материале «Реального времени».