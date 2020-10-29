В мире число пользователей iPhone превысило миллиард

В мире число пользователей Iphone превысило миллиард. Рекордная отметка была достигнута в прошлом месяце, подсчитал аналитик Нил Сибарт.

Iphone поступил в продажу 13 лет назад и с тех пор остается самым популярным и продаваемым смартфоном. По мнению эксперта, многие компании по-прежнему либо копируют смартфон Apple, либо делают свои разработки под сильным влиянием iPhone.

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За последние два года продажи iPhone заметно выросли даже несмотря на то, что в начале 2019 года компания столкнулась с существенным снижением продаж из-за напряженности в торговых отношениях Китая и США, пишет Above Avalon.

Ранее первые пользователи новинки от Apple — iPhone 12 - рассказали о недостатках нового гаджета.

