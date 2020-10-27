Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Российский лидер выразил озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями. Также он указал на все более масштабные вовлечения в боестолкновения террористов с Ближнего Востока.

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Путин сообщил Эрдогану о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах для достижения перемирия и деэскалации кризиса.

Стороны договорились и дальше координироваться между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Вчера министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом.

