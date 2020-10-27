Новости общества

00:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

23:59, 27.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: wikimedia.org

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Российский лидер выразил озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями. Также он указал на все более масштабные вовлечения в боестолкновения террористов с Ближнего Востока.

wikimedia.org

Путин сообщил Эрдогану о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах для достижения перемирия и деэскалации кризиса.

Стороны договорились и дальше координироваться между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Вчера министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем