Европейские фондовые биржи опустились до майских минимумов

Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 в среду упал до самого низкого уровня с конца мая. Аналитики объясняют это опасениями инвесторов из-за пандемии COVID-19 и возможных карантинных ограничений.

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Как уточняет Reuters, STOXX 600 упал на 2,4%, в то время как немецкий DAX и французский CAC 40 упали на 3,3%, а британский FTSE 100 упал на 2,2%.

Агентство уточнило, что Франция стоит на пороге нового локдауна, а другие страны также готовят масштабные «антиковидные» меры.