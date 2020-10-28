Прифтис: «УНИКС ожидает тяжелый матч с «Ховентутом»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча 5-го тура Еврокубка с испанским «Ховентутом» в Казани. Рулевой казанцев считает, что для победы его команде нужно сыграть с максимальной отдачей.

«Это будет тяжелая игра. Бадалона — самая стабильная команда в нашей группе на данный момент. Они показывают прекрасный баскетбол, до сих пор имели отличный результат и вошли в ритм. Их команда состоит из молодых талантливых игроков и опытных баскетболистов, которые придают игре качество.

Нам нужно вложить в игру всю энергию и играть с максимальной концентрацией во всех компонентах игры, которую мы должны контролировать», — приводит слова Прифтиса пресс-служба казанского клуба.



В составе испанцев из-за различных травм будут отсутствовать несколько ведущих баскетболистов, в том числе Пау Рибас и Анте Томич.

Димитрис Прифтис не сможет рассчитывать в этой игре на Павла Сергеева, который пропустит игру с «Ховентутом» по рекомендациям медицинского штаба.

Встреча УНИКСа с испанским «Ховентутом» состоится сегодня в «Баскет-холле» в Казани. Начало матча — в 19.00 по мск.