«Ак Барс-Динамо» укрепило состав Утебалиевым из Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Максим Утебалиев стал игроком «Ак Барс-Динамо». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Хоккеист уже присоединился к команде на сборе в Зеленодольске. За «Ак Барс-Динамо» он будет выступать под 24-м игровым номером.

В прошлом сезоне Утебалиев выступал за первоуральский «Уральский Трубник». В его составе полузащитник провел 10 матчей в чемпионате России и голевыми действиями не отметился.

Напомним, накануне стало известно, что «Ак Барс-Динамо» начнет домашние матчи на резервном стадионе в Ульяновске из-за отсутствия льда в Казани.

Ранее казанская команда рассталась с несколькими ведущими игроками после ухода главного тренера Ильяса Хандаева в «СКА-Нефтяник».