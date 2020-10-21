Минтруда Татарстана рассказало о дополнительных выходных в ноябре
Минтруда Татарстана рассказало, когда жители республики будут отдыхать в ноябре.
Так, выходным днем станет среда, 4 ноября — День народного единства.
Нерабочим праздничным днем также станет пятница, 6 ноября. В республике в эту дату будут отмечать День Конституции Татарстана. Продолжительность рабочего дня 3 и 5 ноября сокращается на один час, сообщила пресс-служба ведомства.Общество Татарстан
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