Минтруда Татарстана рассказало о дополнительных выходных в ноябре

Минтруда Татарстана рассказало, когда жители республики будут отдыхать в ноябре.

Так, выходным днем станет среда, 4 ноября — День народного единства.

realnoevremya.ru

Нерабочим праздничным днем также станет пятница, 6 ноября. В республике в эту дату будут отмечать День Конституции Татарстана. Продолжительность рабочего дня 3 и 5 ноября сокращается на один час, сообщила пресс-служба ведомства.