Глава АИР Татарстана рассказала, как жила на зарплату в 3800 рублей

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что ей всегда хватало любой зарплаты. Свою карьеру на госслужбе она начинала с зарплаты в 3 800 рублей.

Во время I форума молодых госслужащих, который прошел в новом здании Национальной библиотеки Минуллина рассказала, что начинала карьеру старшим специалистом в минэкономики РТ в 2007 году с зарплатой 3 800 рублей. Она утверждает, что эти денег ей хватало.

«Мне этих денег хватало, понимаете, и мне всегда, сколько бы я ни зарабатывала, мне их всегда хватает. Это вопрос того, как ты грамотно сам распоряжаешься этими средствами, и вопрос твоих ценностей. Если для тебя сумка дорогого бренда — это ценность твоей жизни, значит, наверное, госслужба — это не про тебя. Потому что здесь какие-то более высокие цели, более высокие ценности в моем понимании», — сказала Минуллина.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Талии Минуллиной руководителем Агентства инвестиционного развития РТ.

