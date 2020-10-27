Дубль Доуса принес победу «Ак Барсу» над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанцев дублем отметился нападающий Найджел Доус, который только на днях вернулся в строй команды с карантина. Еще один гол в активе Стефана Да Косты.

Вернулся так вернулся pic.twitter.com/i3yvGwae6C — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 27, 2020





У нижнекамцев по разу отличились Бикмуллин и Осипов.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 — Да Коста (Викстранд, Азеведо, 13:19;

1:1 — (Костицын, Волгин, 21:14;

1:2 — Осипов (Бикмуллин, Костицын, 34:02;

2:2 — (Да Коста, Азеведо, 36:55;

3:2 — (Тихонов, 58:03).

