Дубль Доуса принес победу «Ак Барсу» над «Нефтехимиком» в матче КХЛ
«Ак Барс» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе казанцев дублем отметился нападающий Найджел Доус, который только на днях вернулся в строй команды с карантина. Еще один гол в активе Стефана Да Косты.
Вернулся так вернулся pic.twitter.com/i3yvGwae6C— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 27, 2020
У нижнекамцев по разу отличились Бикмуллин и Осипов.
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы:
1:0 — Да Коста (Викстранд, Азеведо, 13:19;
1:1 — (Костицын, Волгин, 21:14;
1:2 — Осипов (Бикмуллин, Костицын, 34:02;
2:2 — (Да Коста, Азеведо, 36:55;
3:2 — (Тихонов, 58:03).
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