Аналитики назвали самые надежные смартфоны

Аналитики компании Counterpoint Research назвали смартфоны, которые вызывают наибольшее доверие у пользователей.

Специалисты составляли рейтинг по четырем критериям: качество программного обеспечения, обновления для системы безопасности, качество сборки и использование в корпоративном сегменте. Список возглавила финская Nokia.

По качеству изготовления и применяемых материалов смартфоны от HMD Mobile (Nokia) обошли OnePlus и Samsung. Также эксперты обратили внимание на то, что Nokia обновила в 2020 году все свои актуальные смартфоны до Android 10.

realnoevremya.ru

Четвертое, пятое и шестое места достались Realme, Xiaomi и Huawei соответственно. На седьмой строчке расположилась китайская Oppo. А Lenovo, LG и Vivo замкнули топ-10 самых надежных смартфонов.

Ранее пользователи рассказали о недостатках новинки от Apple — iPhone 12.

