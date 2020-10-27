Глава Роспотребнадзора РФ: в масках после вакцинации нет необходимости

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

После вакцинации людям не нужно будет носить маски, чтобы защититься от коронавирусной инфекции, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова на форуме «Здоровое общество».



Россияне, по ее словам, уже привыкли к ношению масок — население носит их каждый год начиная с 2017 года. «Когда приходил грипп, люди ходили в масках — это было серьезное достижение страшной зимы 2016 года, когда мы поломали это и 40% населения в общественных местах, по оценкам экспертов, стали ходить в масках. Это было важно», — передает слова Поповой «Интерфакс».

realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что перестать носить маску можно только через 21 день после вакцинации от коронавируса.