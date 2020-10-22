РУСАДА оправдало Слепова по делу о нарушении антидопинговых правил

Российский биатлонист Алексей Слепов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Такое решение вынесло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Недавно стало известно, что Слепов пропустил три допинг-теста в течение года, что могло привести к дисквалификации спортсмена сроком до двух лет.

Алексей Слепов. Фото: biathlonrus.com

«Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования», — говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).

По данным РУСАДА, биатлонист предъявил необходимые доказательства своей невиновности. Слепов пропустил третий допинг-тест из-за инфекционного отравления, вследствие чего ему пришлось покинуть город Владимир, где он должен был находиться, судя по отметке в системе антидопингового контроля «Адамс».

