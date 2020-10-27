Татарстан признан самым экологически ориентированным регионом России

Татарстан стал победителем в номинации «Самый экологически ориентированный субъект РФ» на втором всероссийском конкурсе «Надежный партнер — Экология». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Награда присвоена республике как активному участнику тестирования государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ГИС ОПВК).

Начальник управления по коммуникациям ФГУП «Федеральный экологический оператор» Денис Плещенко обратил внимание, что Татарстан первым среди регионов России подписал соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами производства. Республике удалось прилечь к тестированию ГИС ОПВК большое количество местных предприятий.

Фото: realnoevremya.ru

«Уверен, что реализуемый нами пилотный по созданию современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, станет отличным ориентиром для всех субъектов нашей страны», — заключил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Напомним, что в сентябре в Татарстане стартовал пилотный проект по переработке ртутьсодержащих отходов, реализуемый ФЭО.

