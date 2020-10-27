Сегодня в Татарстане выявлено 45 новых случаев COVID-19

Сегодня в Татарстане выявлено 45 новых случаев COVID-19, все случаи контактные. Госпитализированы 10 человек, 35 лечатся дома.

Среди заболевших двое детей. Семерым пациентам от 18 до 30 лет, 14 — от 30 до 50 лет. Десять заразившихся числятся в возрастной категории от 50 до 60, семерым от 60 до 70 лет. Четверым пациентам от 70 до 80 лет. Самому старшему заболевшему больше 80 лет.

Большинство заразившихся выявлены в Казани (28). Четыре случая в Набережных Челнах, три — в Верхнеуслонском районе и два — в Пестречинском. По одному случаю в Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Буинском, Кукморском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском и Тукаевском районах.



Итого на 27 октября в Татарстане зарегистрировано 8 235 случаев COVID-19. Выздоровели всего 7096 человек, в том числе 155 за минувшие сутки.