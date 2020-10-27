В Нижнекамске завершают первый этап строительства экопарка

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В Нижнекамске подходит к концу первый этап строительства экопарка. На эти цели было выделено 45 млн рублей. Проект реализуется благодаря участию в программе «Развитие общественных пространств в РТ».

пресс-служба Нижнекамского района

Сегодня в экопарке заполнили озеро водой. Водоем был здесь и раньше и был притоком озера Каракуль, которое находится неподалеку. Но в 1980-е годы приток пересох из-за строительства дамбы.

пресс-служба Нижнекамского района

Ожидается, что озеро Каракуль и водоем в экопарке будут сообщаться между собой. В планах — провести зарыбление данного водоема.

пресс-служба Нижнекамского района

В ходе второго этапа работ на территории экопарка появится искусственный пляж и велодорожки. К этому приступят в следующем году, на создание направят 45 млн рублей. Завершить строительства экопарка планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

пресс-служба Нижнекамского района

Ранее «Реальное время» сообщало, что в нижнекамский экопарк свозят редкие породы деревьев из различных питомников со всей России.