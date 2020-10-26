ВСК и Angara Professional Assistance запустили продукт по киберстрахованию на базе технологий «Лаборатории Касперского»

Страховой Дом ВСК и сервис-провайдер тиражируемых услуг безопасности Angara Professional Assistance (входит в группу компаний Angara) запустили сервисно-страховой продукт по комплексной защите малого и среднего бизнеса от кибератак. Продукт строится на базе MSS-услуги Angara Professional Assistance — ACR service EDR, которая включает в себя интеллектуальные инструменты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky Endpoint Detection and Response) и стек технологий, применяемый аналитиками Центра киберустойчивости ACRC (SOC) для выявления инцидентов ИБ.

Страховой Дом ВСК и Angara Professional Assistance предлагают доступную двухступенчатую программу, которая, с одной стороны, выстроит надежную защиту информационных активов компании, а с другой — возместит ей финансовые потери, если кибератака все же повлечет негативные последствия для организации.

Сервисная составляющая продукта защищает компании от программ-вымогателей, заражений вредоносным ПО, эксплуатации уязвимостей, фишинга, взлома информационных систем. Под страховой защитой находятся компьютерная техника, базы данных, ПО, приложения, сайты, почта, облачные сервисы, а также денежные средства и ценные бумаги на счетах в банках. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить страховой полис, установить ПО и подключиться к Центру киберустойчивости ACRC.

«Наш продукт разработан для компаний, которые не обладают большими бюджетами на информационную безопасность, но понимают критическую важность защиты своих цифровых рубежей, хотят обезопасить себя от простоев и быть уверенными в том, что в случае кибератаки их потери будут возмещены. Мы уверены в перспективах развития сервисно-страховых решений в этой области и видим ценность, которую можем дать нашим клиентам», — дала комментарий заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

«Благодаря нашей коллаборации со Страховым Домом ВСК и «Лабораторией Касперского» мы вывели на рынок самые современные решения по сервисной модели с подкрепленной финансовой ответственностью и за счет этого дали возможность среднему сегменту рынка повысить уровень собственной безопасности. Со своей стороны мы гарантируем быстрый запуск услуги, высокий уровень сервиса, а также круглосуточный мониторинг, выявление, реагирование и расследование инцидентов ИБ высококлассными экспертами Центра киберустойчивости ACRC (SOC)», — комментирует руководитель Angara Professional Assistance Оксана Васильева.

«Страхование киберрисков — действительно удобный способ укрепления защиты компаний среднего и малого бизнеса, для которых информационная безопасность не является профильным видом деятельности. Инструмент уровня EDR позволяет быстро выявлять инциденты информационной безопасности на рабочих станциях и реагировать на них, что особенно эффективно работает, когда это реализовано в таком центре реагирования на киберугрозы, как ACRC», — поделился мнением Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»