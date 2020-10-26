В Татарстане назначили прокурора Азнакаево

В Татарстане старший советник юстиции Рим Сунгатуллин назначен приказом генпрокурора РФ городским прокурором Азнакаево.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил Сунгатуллина коллективу азнакаевской прокуратуры. Ранее этот пост занимал Ильшат Назмиев, сейчас он назначен бавлинским городским прокурором.

пресс-служба прокуратуры Татарстана

Рим Сунгатуллин родился 19 ноября 1977 года в деревне Новый Яваш Арского района Татарстана. В 2000 году он окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». Службу в надзорном ведомстве начал в этом же году в должности помощника прокурора Мамадышского района. В 2004—2009 годах он работал заместителем прокурора Мамадышского района. В 2009—2014 годах занимал пост прокурора Черемшанского района, а с 2014 по 2020 год был прокурором Тюлячинского района.