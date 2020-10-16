В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества: злоумышленники сообщают о следственных действиях в отношении сотрудников финансовой организации и убеждают клиентов перевести средства на другой счет.
«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на специальный счет, который, естественно, принадлежит мошеннику», — приводит RT слова представителя банка.
По его словам, банк смог за этот год предотвратить кражу около 40 млрд рублей клиентов.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ нашел новую схему мошенничества, осуществляемого с помощью голосового меню в банке.ЭкономикаБанкиОбщество
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