В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества

В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества: злоумышленники сообщают о следственных действиях в отношении сотрудников финансовой организации и убеждают клиентов перевести средства на другой счет.



«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на специальный счет, который, естественно, принадлежит мошеннику», — приводит RT слова представителя банка.

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По его словам, банк смог за этот год предотвратить кражу около 40 млрд рублей клиентов.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ нашел новую схему мошенничества, осуществляемого с помощью голосового меню в банке.