Новости общества

16:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве перестанут пускать в метро пассажиров с температурой

14:47, 26.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве перестанут пускать в метро пассажиров с температурой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Департамент транспорта Москвы показал тепловизоры, которые будут стоять перед входом в метро. Городские власти намерены не пускать пассажиров с повышенной температурой.

Отсеивать планируется тех, у кого прибор покажет 37,5 градуса и выше.

«Если у входящего в метро, допустим, 37,5°С, тепловизор запищит — человеку измеряют температуру обычным термометром, для верности. Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

ОбществоМедицинаВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем