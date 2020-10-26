В Москве перестанут пускать в метро пассажиров с температурой

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Департамент транспорта Москвы показал тепловизоры, которые будут стоять перед входом в метро. Городские власти намерены не пускать пассажиров с повышенной температурой.

Отсеивать планируется тех, у кого прибор покажет 37,5 градуса и выше.

«Если у входящего в метро, допустим, 37,5°С, тепловизор запищит — человеку измеряют температуру обычным термометром, для верности. Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.