Из-за «красивой» даты в Казани сегодня поженятся 36 пар
Сегодня в казанских отделах ЗАГС из-за «красивой» даты женятся 36 пар, сообщает пресс-служба мэрии.
В Управлении ЗАГС Казани уточнили, что желающих пожениться в дату 20.06.20 больше, чем в обычные дни. Так, в прошлую субботу поженились 25 пар.
Всего с начала года в Казани вступили в брак 2 066 пар.
Напомним, с 12 мая ЗАГСы начали торжественно регистрировать браки, однако на церемонии могут присутствовать не более 10 гостей.Общество Татарстан
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