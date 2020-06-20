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Из-за «красивой» даты в Казани сегодня поженятся 36 пар

16:52, 20.06.2020
Из-за «красивой» даты в Казани сегодня поженятся 36 пар
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в казанских отделах ЗАГС из-за «красивой» даты женятся 36 пар, сообщает пресс-служба мэрии.

В Управлении ЗАГС Казани уточнили, что желающих пожениться в дату 20.06.20 больше, чем в обычные дни. Так, в прошлую субботу поженились 25 пар.

Всего с начала года в Казани вступили в брак 2 066 пар.

Напомним, с 12 мая ЗАГСы начали торжественно регистрировать браки, однако на церемонии могут присутствовать не более 10 гостей.

Общество Татарстан
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