Из-за «красивой» даты в Казани сегодня поженятся 36 пар

Сегодня в казанских отделах ЗАГС из-за «красивой» даты женятся 36 пар, сообщает пресс-служба мэрии.

В Управлении ЗАГС Казани уточнили, что желающих пожениться в дату 20.06.20 больше, чем в обычные дни. Так, в прошлую субботу поженились 25 пар.

Всего с начала года в Казани вступили в брак 2 066 пар.

Напомним, с 12 мая ЗАГСы начали торжественно регистрировать браки, однако на церемонии могут присутствовать не более 10 гостей.