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В Челнах закупили 10 тысяч тонн песка и 2,5 тысячи тонн технической соли для борьбы с гололедом

06:32, 26.10.2020
В Челнах закупили 10 тысяч тонн песка и 2,5 тысячи тонн технической соли для борьбы с гололедом
Фото: pixabay.com

Предприятие автомобильных дорог в Челнах закупило 10 тысяч тонн речного песка и 2,5 тысячи тонн технической соли для борьбы с гололедом, сообщают chelny-biz.

Для уборки дрог в распоряжении властей находится 182 единицы техники — этого достаточно для обеспечения стабильной работы в осенне-зимний период, считает директор ПАДа Марат Анисимов.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, в КФУ рассказали о том, какая зима ожидается в Татарстане: по прогнозам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессора Юрия Переведенцева, Температура воздуха в ноябре, декабре и январе будет в пределах нормы.

Общество Татарстан
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