Спорткомплекс в Мамадыше откроется до конца этого года

В Мамадыше по улице Ленина в северной части города до конца этого года планируется достроить спорткомплекс. Здание хотят ввести в эксплуатацию 30 ноября, сообщает инспекция Госстройнадзора Татарстана.



Новый спорткомплекс предназначен для таких игр, как футбол, бадминтон и волейбол. На втором этаже комплекса располагается тренажерный зал. Сейчас там идет благоустройство территории и отделочные работы — штукатурка стен и укладка плитки.

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23 октября сотрудники ведомства проверили качество строительно-монтажных работ и исполнения требований градостроительного законодательства на объекте.

Напомним, в Челнах спорткомплекс Cleversport получил заключение о соответствии.