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Спорткомплекс в Мамадыше откроется до конца этого года

14:12, 25.10.2020
Спорткомплекс в Мамадыше откроется до конца этого года
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Мамадыше по улице Ленина в северной части города до конца этого года планируется достроить спорткомплекс. Здание хотят ввести в эксплуатацию 30 ноября, сообщает инспекция Госстройнадзора Татарстана.

Новый спорткомплекс предназначен для таких игр, как футбол, бадминтон и волейбол. На втором этаже комплекса располагается тренажерный зал. Сейчас там идет благоустройство территории и отделочные работы — штукатурка стен и укладка плитки.

pixabay.com

23 октября сотрудники ведомства проверили качество строительно-монтажных работ и исполнения требований градостроительного законодательства на объекте.

Напомним, в Челнах спорткомплекс Cleversport получил заключение о соответствии.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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