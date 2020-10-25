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В следующем году транспортники Казани закупят 160 автобусов

11:36, 25.10.2020
В следующем году транспортники Казани закупят 160 автобусов
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов рассказал о планах закупить 160 автобусов для Казани в 2021 году. Также столица РТ получит 28 троллейбусов и 18 трамваев.

Поздравляя работников автотранспорта, чиновник напомнил, что на сегодня в Татарстане работают 2 586 автобусов. Они обслуживают 770 маршрутов, передает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ханифов отметил, за девять месяцев 2020 года автомобильным транспортом перевезено более 184 миллионов пассажиров.

БизнесТранспорт Татарстан
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