Казань вошла в тройку лучших городов России для осенних путешествий

Фото: ru.wikipedia.org / Денис Петьовка

Казань попала в тройку городов-милионников, в которых лучше всего отдыхать в осенний период. Голоса за столицу Татарстана отдали 13% опрошенных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Туту.ру.



Больше всего туристы хотели бы отдыхать в Санкт-Петербурге — за него проголосовали 29% респондентов, на втором месте — Москва с 17% голосов.

Еще в пятерку вошли Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — за них голосовали 8% и 7% соответственно. 5% голосов туристы отдали Волгограду, он оказался на шестой строке рейтинга.

ru.wikipedia.org / Денис Петьовка

По 3% получили Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара, по 2% Омск, Челябинск, Уфа и Красноярск. 1% проголосовал за Пермь, она замкнула рейтинг.

Исследование проводилось среди 1 900 пользователей.

Ранее сообщалось, что казанские отели оказались популярнее питерских.