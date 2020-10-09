Казанские отели оказались популярнее питерских
Казань обогнала Питер из-за снижения доли иностранцев
В августе загрузка отелей Казани оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили эксперты компании Cushman & Wakefield (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).
Отели и гостиницы столицы Татарстана за последний месяц лета 2020 года были загружены на 58% (год назад 72,9%). В апреле и мае, когда вся страна сидела на самоизоляции из-за распространения коронавируса, загрузка составила 4,4% и 5,9% соответственно.
Загрузка средств размещения Санкт-Петербурга оказалась почти на 6% ниже и составляла в августе 52,1% (год назад — 88,4%). Дальше по загрузке идет Екатеринбург (43% в этом году, 57% в прошлом), который неожиданно обогнал Москву (39,6% в этом году, 88,9%).
Гостиничный рынок Москвы и Санкт-Петербурга, по данным экспертов, упал из-за снижения доли иностранцев, которая обычно составляет 40—50%. А поток иностранцев в свою очередь упал из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса. На фоне этого крупные региональные рынки, такие как Казань и Екатеринбург, продолжили развиваться за счет внутреннего спроса.
Эксперты констатируют — загрузка российских гостиниц в августе приблизилась к докризисному уровню. Но полному восстановлению рынка помешают вводимые регионами новые «коронавирусные» ограничения. Поэтому, по разным оценкам, это произойдет не ранее 2022, а может, и 2023 года.
«Казань достаточно стабильная по востребованности»
По поводу дальнейшей судьбы казанских отелей Таланова сообщила, что поступает очень много звонков по поводу приезда в зимние каникулы: «Звонков много, и гостиницы, я могу вам сказать, все на брони стоят. Сейчас прозваниваю гостиницы, и очень много гостиниц, которые говорят: «Извините, мест нет».
Что касается прогнозов, то тут, по мнению Пасечника, все стабильно, «если вообще в отелях ничего не закроют, не перекроют»: «Такие направления, недавно востребованные, как Грузия и Азербайджан, даже с открытием экзотической Киргизии, все равно, я думаю, (есть) интерес к хорошей логистике и прибытию в Татарстан, в Казань, для многих россиян это очень понятно и удобно. Поэтому Казань достаточно такая стабильная по востребованности».
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