Казанские отели оказались популярнее питерских

Фото: Максим Платонов

Казань обогнала Питер из-за снижения доли иностранцев

В августе загрузка отелей Казани оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили эксперты компании Cushman & Wakefield (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Отели и гостиницы столицы Татарстана за последний месяц лета 2020 года были загружены на 58% (год назад 72,9%). В апреле и мае, когда вся страна сидела на самоизоляции из-за распространения коронавируса, загрузка составила 4,4% и 5,9% соответственно.



Загрузка средств размещения Санкт-Петербурга оказалась почти на 6% ниже и составляла в августе 52,1% (год назад — 88,4%). Дальше по загрузке идет Екатеринбург (43% в этом году, 57% в прошлом), который неожиданно обогнал Москву (39,6% в этом году, 88,9%).

Гостиничный рынок Москвы и Санкт-Петербурга, по данным экспертов, упал из-за снижения доли иностранцев, которая обычно составляет 40—50%. А поток иностранцев в свою очередь упал из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса. На фоне этого крупные региональные рынки, такие как Казань и Екатеринбург, продолжили развиваться за счет внутреннего спроса.

— С учетом впечатляющего всплеска внутреннего туризма летом 2020 года больше других выиграли рынки, туристские достопримечательности которых совмещаются с комфортной и современной городской инфраструктурой. Немаловажным фактором также является возможность добраться до города на автомобиле. В эпоху высоких коронавирусных рисков россияне с большей готовностью путешествуют на средние дистанции на личном транспорте, что в августе обеспечило отличные среднемесячные показатели загрузки отелям Санкт-Петербурга и Казани, — отметила партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко.

Эксперты констатируют — загрузка российских гостиниц в августе приблизилась к докризисному уровню. Но полному восстановлению рынка помешают вводимые регионами новые «коронавирусные» ограничения. Поэтому, по разным оценкам, это произойдет не ранее 2022, а может, и 2023 года.



«Казань достаточно стабильная по востребованности»

Директор компании «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметила, что летом в Казани было много индивидуальных туристов. При этом организованных групп не стало меньше. Например, столицу Татарстана посещали туристы из Сибири и других северных регионов РФ.

По поводу дальнейшей судьбы казанских отелей Таланова сообщила, что поступает очень много звонков по поводу приезда в зимние каникулы: «Звонков много, и гостиницы, я могу вам сказать, все на брони стоят. Сейчас прозваниваю гостиницы, и очень много гостиниц, которые говорят: «Извините, мест нет».



Сергей Пасечник из турагентства «Компаньон СП» назвал лидерство Казани по загрузке отелей в августе оправданным: «Понимаю, что для запуганных российских туристов возможными отменами рейсов, то объявлением рейсов, то открытием стран, то закрытием стран, такой непонятной ситуацией, кроме Крыма и Сочи остается Казань. (Она) идет, я думаю, в лидерах такой смешанной экзотики и хорошего комфортного города для туризма».

Что касается прогнозов, то тут, по мнению Пасечника, все стабильно, «если вообще в отелях ничего не закроют, не перекроют»: «Такие направления, недавно востребованные, как Грузия и Азербайджан, даже с открытием экзотической Киргизии, все равно, я думаю, (есть) интерес к хорошей логистике и прибытию в Татарстан, в Казань, для многих россиян это очень понятно и удобно. Поэтому Казань достаточно такая стабильная по востребованности».

