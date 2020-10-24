Поджегшего медпункт татарстанца задержали в Удмуртии

По подозрению в поджоге фельдшерско-акушерского пункта в Граховском районе Удмуртии задержали 29-летнего татарстанца, сообщает МВД по республике.



Следствие считает, что подозреваемый, будучи пьяным, проник в медпункт, чтобы похитить спирт. Он его не нашел и поджег занавеску, чтобы скрыть следы проникновения.



В отношении ранее судимого жителя Татарстана возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось об аресте серийного поджигателя в Альметьевске.

