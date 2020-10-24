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Поджегшего медпункт татарстанца задержали в Удмуртии

18:35, 24.10.2020
Поджегшего медпункт татарстанца задержали в Удмуртии
Фото: realnoevremya.ru

По подозрению в поджоге фельдшерско-акушерского пункта в Граховском районе Удмуртии задержали 29-летнего татарстанца, сообщает МВД по республике.

Следствие считает, что подозреваемый, будучи пьяным, проник в медпункт, чтобы похитить спирт. Он его не нашел и поджег занавеску, чтобы скрыть следы проникновения.

В отношении ранее судимого жителя Татарстана возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

pixabay.com

Ранее сообщалось об аресте серийного поджигателя в Альметьевске.

ПроисшествияОбщество УдмуртияТатарстан
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