Мальчик из Татарстана занял третье место на Первенстве России по прыжкам на батуте

Тимур Бахтияров из Татарстана занял третье место в младшей категории (9-10 лет) на соревнованиях Первенства России по прыжкам на батуте, которые проходили с 20 по 23 октября в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации прыжков на батуте в России.



Мальчик получил 43,750 балла. Первое место занял Григорий Волков из Москвы, а «серебро» — Михаил Поляков из Воронежа.

Ранее сообщалось, что команда из Татарстана заняла 3 место во Всероссийском соревновании по шахматам среди сельских школьников.