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Мальчик из Татарстана занял третье место на Первенстве России по прыжкам на батуте

18:14, 24.10.2020

Тимур Бахтияров из Татарстана занял третье место в младшей категории (9-10 лет) на соревнованиях Первенства России по прыжкам на батуте, которые проходили с 20 по 23 октября в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации прыжков на батуте в России.

Мальчик получил 43,750 балла. Первое место занял Григорий Волков из Москвы, а «серебро» — Михаил Поляков из Воронежа.

Ранее сообщалось, что команда из Татарстана заняла 3 место во Всероссийском соревновании по шахматам среди сельских школьников.

Спорт Татарстан
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