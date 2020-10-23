Собянин сообщил о замедлении распространения коронавируса в Москве

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице замедляется распространение коронавируса. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«По динамике госпитализации, по динамике роста «ковидных» пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика [заболеваемости коронавирусом] снижается от недели к неделе», — сообщил Собянин.

Он обратил внимание, что на это оказало влияние соблюдение москвичами масочного режима, перевод офисных сотрудников на удаленку и каникулы для школьников.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

«Рост идет, но более медленными темпами», — заключил мэр Москвы.

Напомним, что с 19 октября в Москве действуют ограничения на посещение в ночное время баров, клубов и других развлекательных заведений. С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями

